Масалитин о Пьяниче в ЦСКА: «Необходимости в нем нет, я бы лучше купил хорошего опорника. Приедет — надо спросить про отказ от матча с Россией. Может, перевод неправильный»

— На сегодняшний день необходимости в подписании Пьянича нет. Эти функции с лихвой выполняют Жемалетдинов и Обляков — свободные плеймейкеры, которые могут разыгрывать, отдать пас и где‑то завершить. Пьянич очень хорошо провел пять лет в «Ювентусе», но в дальнейшем были аренды, где он ничего не показал, а затем был контракт в Эмиратах. Понятно, что мастерство никуда не делось, но ушло физическое состояние. Думаю, в этом состоянии он вряд ли поможет ЦСКА. Потребуется время, чтобы провести его в порядок.

Я бы сэкономил деньги и приобрел более достойных игроков, которые могли бы принести максимум пользы. Наверняка это протеже Марко Николича. Значит, он в нем уверен. То есть тренер берет ответственность за этот трансфер. Но я бы за эти деньги, которые уйдут на зарплату и подъемные Пьяничу, лучше купил хорошего опорника.

— Как оцениваете его слова об отказе играть за сборную Боснии и Герцеговины против команды России?

— Понятно, что он едет за деньги. Без денег он бы сюда не приехал — 100%. А как приедет, надо спросить у него, что он имел в виду. Может, это неправильный перевод.

Понятно, что нам тогда объявили бойкот, а Босния и Герцеговина должна была стать первой командой, которая сыграет с нами. Может, решили в тот момент взять паузу или что‑то еще. Пресса может раздуть из мухи слона. Приедет — надо спросить, почему так произошло и что он имел в виду. Может, все будет совсем по‑другому, — сказал бывший игрок армейцев.