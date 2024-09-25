Сенников о сроке Бугаева за наркотики: «Это печально. Думал, что он далеко пойдет, футболист был хороший. Может, какие-то друзья повлияли»

— Расстроен, что бывший футболист и игрок сборной попал в такую ситуацию. Конечно, все это печально.

— Он был хорошим партнером по команде?

— Футболист он был хороший. Я думал, что Алексей далеко пойдет. Так сложилась послефутбольная жизнь. Не знаю подробностей, может, круг общения, какие-нибудь друзья повлияли на него.

— Будучи футболистом, каким он был человеком?

— Он был спокойным, неразговорчивым. Он мало разговаривал, но больше делал на поле, — сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.