— Расстроен, что бывший футболист и игрок сборной попал в такую ситуацию. Конечно, все это печально.
— Он был хорошим партнером по команде?
— Футболист он был хороший. Я думал, что Алексей далеко пойдет. Так сложилась послефутбольная жизнь. Не знаю подробностей, может, круг общения, какие-нибудь друзья повлияли на него.
— Будучи футболистом, каким он был человеком?
— Он был спокойным, неразговорчивым. Он мало разговаривал, но больше делал на поле, — сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.
Сенников о сроке Бугаева за наркотики: «Это печально. Думал, что он далеко пойдет, футболист был хороший. Может, какие-то друзья повлияли»
Экс-игрок сборной России приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о наркотиках.
— Расстроен, что бывший футболист и игрок сборной попал в такую ситуацию. Конечно, все это печально.