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Шаронов о Дзюбе в «Акроне»: «Артем не любит сидеть на лавке, но слегка удивительно, что он сразу оказался в основе. Команда ему не очень подходит»

36-летний форвард провел 2 матча за новую команду в Мир РПЛ и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Sports

— Феномен Дзюбы в «Акроне» — удивило, что он стал играть в основе?
— Ни для кого не секрет, что Артем не любит сидеть на лавке. Но для меня слегка удивительно, что он сразу оказался в основе. Я играл против Тедеева, его команды любят прессинговать, играть вертикально.
Не думаю, что Артему она подходит. Все-таки, исходя из возраста, он не такой интенсивный и взрывной. Но, наверное, его видят в определенной роли, — сказал бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровска».