Шаронов о Дзюбе в «Акроне»: «Артем не любит сидеть на лавке, но слегка удивительно, что он сразу оказался в основе. Команда ему не очень подходит»

— Феномен Дзюбы в «Акроне» — удивило, что он стал играть в основе?

— Ни для кого не секрет, что Артем не любит сидеть на лавке. Но для меня слегка удивительно, что он сразу оказался в основе. Я играл против Тедеева, его команды любят прессинговать, играть вертикально.

Не думаю, что Артему она подходит. Все-таки, исходя из возраста, он не такой интенсивный и взрывной. Но, наверное, его видят в определенной роли, — сказал бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровска».