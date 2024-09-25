Далот об общении с Роналду: «Каждый раз я чувствую себя богаче. Если ему действительно комфортно с вами, вы выйдете с чем-то новым, чему научились у него»

«Я многому у него научился, и я знаю, что ты тоже близок с ним.

Каждый раз, когда я ухожу от него, я чувствую себя богаче. Я не говорю о деньгах, нет, он не дает мне денег. Но в личностном плане, если ему действительно комфортно с вами, вы выйдете от куда угодно с чем-то новым, чему научились у него», — заявил Далот.