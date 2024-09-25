Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Далот об общении с Роналду: «Каждый раз я чувствую себя богаче. Если ему действительно комфортно с вами, вы выйдете с чем-то новым, чему научились у него»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии побеседовал с Рио Фердинандом на TNT Sports. В частности, он ответил на вопрос о сходствах между ним и португальским форвардом.

Источник: Sports

«Я многому у него научился, и я знаю, что ты тоже близок с ним.
Каждый раз, когда я ухожу от него, я чувствую себя богаче. Я не говорю о деньгах, нет, он не дает мне денег. Но в личностном плане, если ему действительно комфортно с вами, вы выйдете от куда угодно с чем-то новым, чему научились у него», — заявил Далот.