«Я многому у него научился, и я знаю, что ты тоже близок с ним.
Каждый раз, когда я ухожу от него, я чувствую себя богаче. Я не говорю о деньгах, нет, он не дает мне денег. Но в личностном плане, если ему действительно комфортно с вами, вы выйдете от куда угодно с чем-то новым, чему научились у него», — заявил Далот.
Далот об общении с Роналду: «Каждый раз я чувствую себя богаче. Если ему действительно комфортно с вами, вы выйдете с чем-то новым, чему научились у него»
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии побеседовал с Рио Фердинандом на TNT Sports. В частности, он ответил на вопрос о сходствах между ним и португальским форвардом.
«Я многому у него научился, и я знаю, что ты тоже близок с ним.