Слот о 5:1 с «Вест Хэмом»: «С тех пор, как я в здесь, ни разу не было легко, хотя результат показывает обратное. Вероятно, это и есть Премьер-лига»

С тех пор как я здесь, ни разу не было легко, хотя иногда результат показывает обратно. Но, вероятно, это и есть Премьер-лига. В каждой команде есть высококлассные футболисты.

Я полагаю, что большую часть времени мы контролировали игру. Мы много владели мячом, особенно в первом тайме«.

О Коди Гакпо, сделавшем дубль

“Он заслужил это, как и другие. Было приятно видеть тот фантастический удар Коди.

Я никогда не работал с группой футболистов, которые не хотят играть. Везде одно и то же — игроки хотят играть, особенно когда речь идет о том, чтобы быть частью команды, которая побеждает”, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в интервью Sky Sports.