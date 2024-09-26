С тех пор как я здесь, ни разу не было легко, хотя иногда результат показывает обратно. Но, вероятно, это и есть Премьер-лига. В каждой команде есть высококлассные футболисты.
Я полагаю, что большую часть времени мы контролировали игру. Мы много владели мячом, особенно в первом тайме«.
О Коди Гакпо, сделавшем дубль
“Он заслужил это, как и другие. Было приятно видеть тот фантастический удар Коди.
Я никогда не работал с группой футболистов, которые не хотят играть. Везде одно и то же — игроки хотят играть, особенно когда речь идет о том, чтобы быть частью команды, которая побеждает”, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в интервью Sky Sports.
Слот о 5:1 с «Вест Хэмом»: «С тех пор, как я в здесь, ни разу не было легко, хотя результат показывает обратное. Вероятно, это и есть Премьер-лига»
«Такие команды, как «Вест Хэм», у которого много качества, способны оказывать давление. Во втором тайме они также угрожали нам на стандартных положениях.
С тех пор как я здесь, ни разу не было легко, хотя иногда результат показывает обратно. Но, вероятно, это и есть Премьер-лига. В каждой команде есть высококлассные футболисты.