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Тен Хаг про 1:1 с «Твенте»: «МЮ» не довел дело до конца и был наказан за ошибку – нужно было забивать второй. Пропущенный гол – ответственность всей команды»

– Мы оставили соперника в игре. Ведя со счетом 1:0 и контролируя ход игры, нужно быть последовательными и продолжать в том же духе. Во втором тайме мы сбавили обороты и пропустили гол.
Источник: Sports

Мы не довели дело до конца — нужно было забивать второй мяч. В итоге они остались в игре, а мы были наказаны за собственную ошибку.
— Пропущенный гол — индивидуальная или командная ошибка?
— Гол — это [ответственность] всей команды, игрок «Твенте» мог протащить мяч по полю без остановки. Нельзя вот так просто пропускать.
Мы еще раз убедились, что нужно продолжать играть на протяжении всего матча, и при счете 1:0 нужно продолжать играть и стараться забить второй. Это первая игра турнира, и победа была бы очень важна, — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.
Из-за ошибки Эриксена «Твенте» забил «МЮ»: хавбек потерял мяч на своей половине поля. После игры Кристиан сказал: «Все знают, чего нельзя допускать».