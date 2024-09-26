Тен Хаг про 1:1 с «Твенте»: «МЮ» не довел дело до конца и был наказан за ошибку – нужно было забивать второй. Пропущенный гол – ответственность всей команды»

Мы не довели дело до конца — нужно было забивать второй мяч. В итоге они остались в игре, а мы были наказаны за собственную ошибку.

— Пропущенный гол — индивидуальная или командная ошибка?

— Гол — это [ответственность] всей команды, игрок «Твенте» мог протащить мяч по полю без остановки. Нельзя вот так просто пропускать.

Мы еще раз убедились, что нужно продолжать играть на протяжении всего матча, и при счете 1:0 нужно продолжать играть и стараться забить второй. Это первая игра турнира, и победа была бы очень важна, — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.

Из-за ошибки Эриксена «Твенте» забил «МЮ»: хавбек потерял мяч на своей половине поля. После игры Кристиан сказал: «Все знают, чего нельзя допускать».