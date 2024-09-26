Ультрас «блауграны», взявшие с собой биты и файеры, разгромили бар и нанесли ранения троим пострадавшим.
По информации Diario de Noticias, суд заслушал ходатайства нескольких обвиняемых и установил, что против них нет никаких доказательств, которые могли бы привести к судебному разбирательству.
Дело будет продолжено только в отношении одного подсудимого, чьи следы ДНК были обнаружены на одной из бит, использованных при штурме бара. В отношении остальных восьмерых обвиняемых дело окончательно закрыто в связи с невозможностью их идентификации как участников произошедшего. При этом суд установил, что большинство подследственных в день событий находилось в Памплоне.
Дело против ультрас «Барсы» о нападении на фанатов «Осасуны» в 2022-м закрыто в отношении 8 из 9 участников. Они с битами и файерами разгромили бар, но лишь один оставил следы ДНК
В ноябре 2022 года несколько болельщиков «Барселоны» атаковали фанатов «Осасуны» в баре в Памплоне перед матчем команд в Ла Лиге.
Ультрас «блауграны», взявшие с собой биты и файеры, разгромили бар и нанесли ранения троим пострадавшим.