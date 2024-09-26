Ханси Флик: «Барсе» нужен вратарь с опытом. Иньяки 25 лет, остальные очень молоды. Обсуждаем вопрос с Деку»

В сегодняшнем матче Ла Лиги с «Хетафе» (1:0) в роли основного вратаря выступил Иньяки Пенья.

«Я говорю только об игроках, которые у меня есть, а Иньяки — наш вратарь. Сегодня я счастлив. У нас есть еще три очка.

Иньяки 25 лет, остальные очень молоды, и если что-то случится, нам нужен вратарь с опытом. Мы с Деку вели обсуждения и размышляли по этому поводу. Мы занимаемся этим», — заявил главный тренер «Барселоны».