— Как вам нынешний ЦСКА при Марко Николиче?
— Интересная команда, интересный тренер. Неплохие перспективы. Я не так давно ездил к ним, посмотрел, как они тренируются. Произвело хорошее впечатление.
— На какое место могут претендовать в этом чемпионате?
— После «Зенита».
— В июле вы говорили, что «Зенит» уверенно возьмет золото. После девяти туров мнение не поменяли?
— Не поменял. Думаю, конкуренцию ему составить ни у кого не получится, — сказал экс-игрок ЦСКА.
Жирков о ЦСКА: «Интересная команда, неплохие перспективы. Место в РПЛ? После “Зенита”
После 9 туров армейцы занимают в таблице 6-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.
— Как вам нынешний ЦСКА при Марко Николиче?