Пиняев об 1+1 в 8 играх РПЛ: «Надо начать реализовывать моменты. Надеюсь, в ближайшем будущем будет намного больше голов»

— У тебя много моментов. Не везет?

— Почему не везет? В первом тайме вратарь потащил, во втором — защитник потащил, так бывает. Я хорошо себя чувствую. Хорошо, что есть моменты: было бы куда хуже, если бы они не появлялись. Надо начать и реализовывать. Надеюсь, уже в самом ближайшем будущем будет намного больше голов, — сказал Пиняев.

В 8 матчах сезона РПЛ на его счету 1 гол и 1 ассист.