Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пиняев об 1+1 в 8 играх РПЛ: «Надо начать реализовывать моменты. Надеюсь, в ближайшем будущем будет намного больше голов»

Вингер «Локомотива» выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Пари НН» (3:1).

Источник: Sports

— У тебя много моментов. Не везет?
— Почему не везет? В первом тайме вратарь потащил, во втором — защитник потащил, так бывает. Я хорошо себя чувствую. Хорошо, что есть моменты: было бы куда хуже, если бы они не появлялись. Надо начать и реализовывать. Надеюсь, уже в самом ближайшем будущем будет намного больше голов, — сказал Пиняев.
В 8 матчах сезона РПЛ на его счету 1 гол и 1 ассист.