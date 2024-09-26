Сторожук об РПЛ: «Хотелось бы выйти туда с “Арсеналом”, но наши амбиции должны совпадать с амбициями руководства»

— В прошлом сезоне перед стыками «Арсенал» с трудом получил лицензию РФС-1 из-за проблем со стадионом. Ограничения по посещаемости в 5 тысяч до сих пор не сняты. В этом направлении работа ведется?

— Как мне говорят — ведется. Правда, небольшими шажками. Надеюсь, в ближайшем будущем этот вопрос будет закрыт.

— «Арсенал» вообще готов к РПЛ?

— Ох, вы знаете, это очень серьезный вопрос, который требует вмешательства всех руководящих лиц. Пока, скажем так, мы не обговаривали этот момент. Хотя задачи, цели и так далее должны затрагиваться в начале пути.

Уже 11-й тур, мы своими действиями говорим: «Мы есть!» Хотелось, чтобы на нас побольше обращали внимание. Но пока так. Вероятно, сегодня на повестке дня есть какие-то более глобальные вопросы. На данный момент мы выполняем свою работу как можем, Тула живет футболом. Но для больших задач нужно большее влияние руководства, хотелось бы всеобщего участия в этом процессе.

— Вы отклонили предложение от «Балтики». Сочли неправильным по ходу сезона покинуть команду, которую создавали по кусочкам?

— «Балтика» — это Первая лига, мы сами в ней и на сегодня в турнирной таблице на передней взлетной полосе. Надеюсь, мое решение поможет нам продвинуться в вопросе, куда мы идем. Что он есть в повестке дня и что мы его обсудим — с губернатором или с кем-то еще.

Скажу честно: если бы было предложение из РПЛ, то я бы крепко задумался. Я хочу работать в Премьер-лиге, это мечта. И хотелось бы выйти туда с «Арсеналом». Но тут наши амбиции должны совпадать с амбициями руководства. Если таковых нет — значит, так и надо сказать.

— Если поступит предложение из РПЛ — рассмотрите предметно?

— Да. И это будет обсуждаться открыто, я ни от кого ничего не скрываю. Было предложение от «Балтики» — сразу поставил в известность. Повторю: если мы чего-то хотим добиться как клуб, то это надо обсуждать.

Конечно, хотел бы работать с «Арсеналом» и дальше. В этот проект всеми вложено много труда, в том числе и мной. Но если у «Арсенала» нет амбиций повысить свой класс… — сказал главный тренер «Арсенала».