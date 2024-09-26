«Месси нельзя остановить — только ограничить его касания в ключевых зонах. Но люди забывают и про Суареса, он игрок мирового класса и забил больше Лео». Тренер «Нью-Инглэнда» об «Интер

"Мы должны быть сосредоточены на Месси, потому что он играет решающую роль в игре команды. Он и Суарес. Суарес, вообще говоря, забил к этому моменту больше голов, чем Месси. Люди о нем забывают, но Луис тоже футболист мирового класса.