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«Месси нельзя остановить — только ограничить его касания в ключевых зонах. Но люди забывают и про Суареса, он игрок мирового класса и забил больше Лео». Тренер «Нью-Инглэнда» об «Интер

"Мы должны быть сосредоточены на Месси, потому что он играет решающую роль в игре команды. Он и Суарес. Суарес, вообще говоря, забил к этому моменту больше голов, чем Месси. Люди о нем забывают, но Луис тоже футболист мирового класса.

Месси нельзя остановить, но можно ограничить его касания в ключевых зонах. Потому что когда он находится в ключевых зонах у штрафной площади, то становится смертельно опасным. В каком-то смысле неудержимым даже", — отметил Калеб Портер.