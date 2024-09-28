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Сафонов получил от L"Équipe 5 из 10 за матч с «Ренном», только у двух игроков ниже. За прошлые два матча ему ставили 4 и 5

Вратарь Матвей Сафонов, пропустивший гол с пенальти, получил 5 из 10.

Источник: Sports

Оценки «ПСЖ»: Сафонов — 5, Хакими — 7, Маркиньос — 6, Пачо — 6, Бералдо — 3, Невеш — 7, Заир-Эмери — 5, Руис — 4, Дембеле — 6, Барколя — 8, Ли — 7.

В предыдущих двух матчах Сафонов получал 5 баллов (против «Жироны») и 4 (против «Реймса»).