Оценки «ПСЖ»: Сафонов — 5, Хакими — 7, Маркиньос — 6, Пачо — 6, Бералдо — 3, Невеш — 7, Заир-Эмери — 5, Руис — 4, Дембеле — 6, Барколя — 8, Ли — 7.
В предыдущих двух матчах Сафонов получал 5 баллов (против «Жироны») и 4 (против «Реймса»).
Вратарь Матвей Сафонов, пропустивший гол с пенальти, получил 5 из 10.
Оценки «ПСЖ»: Сафонов — 5, Хакими — 7, Маркиньос — 6, Пачо — 6, Бералдо — 3, Невеш — 7, Заир-Эмери — 5, Руис — 4, Дембеле — 6, Барколя — 8, Ли — 7.
В предыдущих двух матчах Сафонов получал 5 баллов (против «Жироны») и 4 (против «Реймса»).