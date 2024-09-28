Пятибратов про 0:0 с «Рубином»: «Будем работать с такой же страстью и дальше, победы “Факела” придут. Возможно, у Мастерного перелом. Божина будут зашивать, Альшин в крови, но они сража

В первом тайме мы полностью разрушили игру «Рубина», высоко прессинговали, были агрессивны. Мы заставили их упрощать футбол, работал наш план на игру. Нам не хватило спокойствия в завершающей стадии. Сегодня мы были смелыми на поле, этот матч пойдет в актив. Если с такой же страстью и желанием будем работать и дальше, победы обязательно придут, мы будем сражаться до самого последнего. Нас не устраивает то место, которое мы занимаем.