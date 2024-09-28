Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее»

"Он так и сказал? В следующий раз он должен выражаться яснее о том, что это значит. Он сказал, что был здесь четыре года и точно знает о том, что здесь происходило. Но это может относиться и к делу о 115 обвинениях — может, он это имел в виду? Может, он располагает информацией на сей счет. Надеюсь, ему задали соответствующий вопрос.