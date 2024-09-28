Шахин о 4:2 с «Бохумом»: «Если бы «Боруссия» пропустила третий гол, были бы огромные проблемы. В таких матчах можно многому научиться»

"У меня было ощущение, что мы начали матч довольно хорошо. А затем получили удар, второй гол нам забили после невынужденной ошибки. Если бы мы пропустили третий гол, были бы огромные проблемы. Иногда нужно и помучиться, чтобы научиться чему-то. Мы сохранили внятную игру и в итоге заслужили победу.