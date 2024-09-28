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Шахин о 4:2 с «Бохумом»: «Если бы «Боруссия» пропустила третий гол, были бы огромные проблемы. В таких матчах можно многому научиться»

К 44-й минуте дортмундская «Боруссия» проигрывала со счетом 0:2.
Источник: Sports

"У меня было ощущение, что мы начали матч довольно хорошо. А затем получили удар, второй гол нам забили после невынужденной ошибки. Если бы мы пропустили третий гол, были бы огромные проблемы. Иногда нужно и помучиться, чтобы научиться чему-то. Мы сохранили внятную игру и в итоге заслужили победу.

Нам нужно еще над многим работать. Хотим развиваться и дальше показывать внятную игру, создавать голевые моменты. Темп игры сегодня был чрезвычайно высоким, это был наш седьмой официальный матч [в сезоне]. В таких матчах можно многому научиться«, — сказал главный тренер дортмундской “Боруссии”.