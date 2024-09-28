Все очень органично выстроено у них. Они зададут приоритет в этой встрече. Ждем эту вывеску. Хотелось бы, чтобы и народ пришел, и команды показали все, на что способны. «Локомотив» способен на большее, чем «Спартак», который многое может, но только выстраивает свою игру", — сказал бывший главный тренер сборной России.