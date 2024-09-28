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«Локо» органичен и способен на большее, чем «Спартак». Красно-белые только выстраивают игру". Борис Игнатьев о матче 10-го тура РПЛ

Команды встретятся сегодня в рамках 10-го тура Мир РПЛ.

Источник: Sports

«Обе команды ставят высокие задачи в чемпионате, имеют одни из лучших составов в лиге. Хотелось бы увидеть искрометный футбол. Для меня не важно, кто победит, но думаю, что “Локомотив”.

Все очень органично выстроено у них. Они зададут приоритет в этой встрече. Ждем эту вывеску. Хотелось бы, чтобы и народ пришел, и команды показали все, на что способны. «Локомотив» способен на большее, чем «Спартак», который многое может, но только выстраивает свою игру", — сказал бывший главный тренер сборной России.