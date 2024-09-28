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Кафанов о 3 матчах Злобина на ноль из 5 за «Фамаликан»: «Продолжит так же играть — при первой возможности вызовем в сборную»

27-летний вратарь выступает за португальский «Фамаликан».

Источник: Sports

"Рад, что Иван нашел свою команду и стал первым номером. Второе — радует то, как он играет. Уже три матча из пяти Злобин играет на ноль. Надеюсь, Ваня будет зубами держать это место. Очень рад за него.

Знаю всю его карьеру еще с тех пор, когда он был в ЦСКА. Вячеслав Чанов про него очень много рассказывал, говорил, что это очень перспективный парень. Злобин прошел трудный путь в Португалии. И кажется, что добивается того, чего хотел.

Если будет продолжать так же играть, то при первой возможности вызовем его в сборную России", — сказал тренер вратарей сборной России.