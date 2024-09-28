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Тебас о матче Ла Лиги в США: «Подберем идеальный момент в следующем сезоне, чтобы сыграть в Майами»

«Такой матч будет сыгран, но когда, пока не известно. Мы должны договориться с федерацией Испании. По-прежнему мешает юридический пробел (новый президент федерации до сих по не избран – Спортс”), поэтому в этом сезоне игра не состоится.
Источник: Sports

«Такой матч будет сыгран, но когда, пока не известно. Мы должны договориться с федерацией Испании. По-прежнему мешает юридический пробел (новый президент федерации до сих по не избран — Спортс»), поэтому в этом сезоне игра не состоится. Посмотрим, сможем ли провести ее в следующем сезоне.

Мы подберем такой идеальный момент, чтобы был перерыв и можно было сыграть в Майами — именно туда мы хотим приехать (за «Интер Майами» выступает экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси — Спортс«)», — сказал Хавьер Тебас.