Тебас о матче Ла Лиги в США: «Подберем идеальный момент в следующем сезоне, чтобы сыграть в Майами»

«Такой матч будет сыгран, но когда, пока не известно. Мы должны договориться с федерацией Испании. По-прежнему мешает юридический пробел (новый президент федерации до сих по не избран — Спортс»), поэтому в этом сезоне игра не состоится. Посмотрим, сможем ли провести ее в следующем сезоне.