Мостовой об Овечкине: «Все следят и ждут, когда рекорд всемогущий падет. Футболист 2 гола забьет и ходит с пальцами веером, но кто его вспомнит? Черенкова все помнят, Мостового»

— Мне многие наши ребята в НХЛ импонируют. Но следят-то все равно только за одним. Ждут, когда рекорд всемогущий падет. Уму непостижимо, если в итоге Овечкин обойдет Гретцки.
Сомневаюсь ли в нем? Да нет, просто не хочется сглазить. Чтобы Саша спокойно довел дело до конца.
— Имеет ли достижение значение для него лично?
— Уверен, что да. Любой выдающийся спортсмен, безусловно, об этом думает. А если говорит, что это не имеет для него значения, значит, лукавит. Вот тот же Гретцки уже лет 30 как закончил, а его все помнят по этому рекорду.
Сейчас вот футболист какой-нибудь два гола забьет и ходит с пальцами веером. Но кто его вспомнит-то потом? Вот Черенкова все помнят или Мостового, — сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.
Личка об Овечкине: «Сравнил бы его с Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. Месси — это больше Гретцки».