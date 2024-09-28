Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карпин не вызовет Дзюбу в сборную: «Зачем? В каждом матче есть лучшие игроки. Мне им всем шанс давать?»

Нападающий «Акрона» забил гол «Ростову» в 10-м туре Мир РПЛ (2:0) и был признан лучшим игроком матча.

Источник: Sports

— Дзюба стал лучшим игроком матча. Может, все‑таки дать ему шанс в сборной России?

— Зачем?

— Как лучшему игроку, который прогрессирует.

— В каждой игре есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шанс давать? — сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Дзюба делит первое место среди лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым. У них по 30 голов.

Дзюба о голе «Ростову» и призе лучшему игроку матча: «У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть».