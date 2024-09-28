Карпин не вызовет Дзюбу в сборную: «Зачем? В каждом матче есть лучшие игроки. Мне им всем шанс давать?»

— Дзюба стал лучшим игроком матча. Может, все‑таки дать ему шанс в сборной России?
— Зачем?
— Как лучшему игроку, который прогрессирует.
— В каждой игре есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шанс давать? — сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Дзюба делит первое место среди лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым. У них по 30 голов.
Дзюба о голе «Ростову» и призе лучшему игроку матча: «У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть».