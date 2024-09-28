Карпин о словах Дзюбы: «Не понимаю, чем его обидел. По барабану вообще»

Дзюба забил свой дебютный мяч за «Акрон» в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:0) и был признан лучшим игроком встречи. После матча форвард отметил, что у него сложные отношения с Карпиным, так как однажды тренер обидел его. — По барабану вообще. Не понимаю, чем его обидел.