Карпин о словах Дзюбы: «Не понимаю, чем его обидел. По барабану вообще»

Дзюба забил свой дебютный мяч за «Акрон» в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:0) и был признан лучшим игроком встречи. После матча форвард отметил, что у него сложные отношения с Карпиным, так как однажды тренер обидел его. — По барабану вообще. Не понимаю, чем его обидел.
— Игрок был без команды все лето. Нашел команду и сразу забивает. Это высокий уровень игрока или низкий уровень чемпионата?
— И то, и другое, наверное, — сказал главный тренер «Ростова».
Карпин не вызовет Дзюбу в сборную: «Зачем? В каждом матче есть лучшие игроки. Мне им всем шанс давать?».