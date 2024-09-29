Дуглас про 0:2 от «Краснодара»: «Когда “Зенит” не показывает лучших качеств, всегда теряет очки. Мы должны проанализировать, что сделали не так»

— Чем хорош футбол, так это тем, что у вас всегда есть следующий матч. Когда одна игра заканчивается, ты уже думаешь о той, что ждет впереди. В среду мы играем в Кубке, но сейчас, конечно, должны проанализировать, что сделали не так сегодня, чтобы в следующих матчах не допустить больше тех ошибок, которые мы совершили в Краснодаре, — сказал капитан «Зенита».