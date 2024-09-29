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Бабич после 1:3 от «Локо»: «Спартак» не должен позволять сопернику столько, сколько позволил в последних 2 матчах. Мы должны все исправить"

Защитник красно-белых высказался после матча 10-го тура с «Локомотивом» (1:3).

Источник: Sports

— Что случилось с командой?

— Мы проиграли. Два удара — и два гола, очень непросто что‑то сделать в такой ситуации. Мы не должны позволять сопернику столько, сколько позволили в последних двух матчах (ранее красно-белые упустили победу над «Динамо» (2:2) — Спортс").

— Есть ли у вас какое‑то сообщение для болельщиков «Спартака»?

— Какого‑то конкретного месседжа нет, но я их ценю. Мы должны все исправить.

— Не было общего взаимопонимания с Абеной?

— Мне нечего ответить на это.

— Кажется, что вас легко обыгрывали в эпизодах с голами.

— Не до конца понимаю вопрос. Нам противостояли сильные футболисты.

— Треть сезона, восемь очков от первого места. Не кажется, что это много?

— Полностью согласен. Но важно работать и побеждать в каждом матче, — сказал Бабич.