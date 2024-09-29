Бабич после 1:3 от «Локо»: «Спартак» не должен позволять сопернику столько, сколько позволил в последних 2 матчах. Мы должны все исправить"

— Мы проиграли. Два удара — и два гола, очень непросто что‑то сделать в такой ситуации. Мы не должны позволять сопернику столько, сколько позволили в последних двух матчах (ранее красно-белые упустили победу над «Динамо» (2:2) — Спортс").