Экс-арбитр Итурральде считает, что 2-й гол «Осасуны» «Барсе» следовало отменить: «В начале атаки был наступ, судья должен был зафиксировать фол»

«Блауграна» проиграла в гостях «Осасуне» (2:4) в 8-м туре Ла Лиги. В начале атаки, приведшей ко второму голу в ворота каталонцев, хавбек хозяев Лукас Торро наступил на ногу форварду каталонцев Пау Виктору. Главный судья Гильермо Куадра Фернандес не усмотрел в данном эпизоде нарушения правил.
«В борьбе за мяч игрок “Осасуны” наступил на ногу футболиста “Барселоны”, после чего был забит гол. Поскольку в начале атаки был наступ, судья должен был зафиксировать фол.
ВАР должен был предупредить арбитра, что в начале атаки было нарушение правил. Рефери не зафиксировал фол, поскольку посчитал его недостаточным", — сказал экс-судья.