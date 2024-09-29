«Интер Майами» с Месси сыграл вничью трижды подряд. Ранее была серия из 5 побед

Перед этим у «Интер Майами» была серия из 5 побед.
После 31 матча команда Херардо Мартино с 65 очками лидирует в общей таблице лиги. До начала плей-офф флоридцам осталось провести три игры.
Сегодня клуб из Флориды поделил очки с «Шарлотт» (1:1) в матче МЛС. Лионель Месси принимал участие во всех трех последних играх, забив в них один гол.
Перед этим у «Интер Майами» была серия из 5 побед.
После 31 матча команда Херардо Мартино с 65 очками лидирует в общей таблице лиги. До начала плей-офф флоридцам осталось провести три игры.