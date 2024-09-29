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«Интер Майами» с Месси сыграл вничью трижды подряд. Ранее была серия из 5 побед

Сегодня клуб из Флориды поделил очки с «Шарлотт» (1:1) в матче МЛС. Лионель Месси принимал участие во всех трех последних играх, забив в них один гол.

Источник: Sports.Ru

Перед этим у «Интер Майами» была серия из 5 побед.

После 31 матча команда Херардо Мартино с 65 очками лидирует в общей таблице лиги. До начала плей-офф флоридцам осталось провести три игры.