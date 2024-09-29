«Роналду был прав, говоря, что «МЮ» нужно все перестроить. Нужно прислушиваться к тем, кто был там в эпоху Фергюсона». Саа о клубе

Также можно оценить приход Руда ван Нистелроя. Такие вещи требуют времени, но, похоже, люди в клубе начали прислушиваться, они начали понимать, что чувствуют болельщики. Правильно, что клуб прислушался к людям, которые были там в эпоху сэра Алекса Фергюсона, болельщики хотят вернуть именно это чувство.
Клуб должен прислушиваться к таким людям, как Роналду, Рио Фердинанд, Райан Гиггз, Пол Скоулз и Руд ван Нистелрой, этому клубу нужно снова понять, как побеждать. Криштиану и Рио говорили о том, каким был клуб раньше, и о том, что игрокам нужно обрести ту уверенность, которая была у нас. Перестройка клуба поможет в этом«, — сказал экс-игрок “Манчестер Юнайтед” Casino Hawks.