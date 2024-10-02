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Индзаги о 4:0 с «Црвеной Звездой»: «Интер» приложил все усилия против команды, играющей в довольно оборонительный футбол. Я получил ответы, которые хотел"

"Ребята сыграли хорошо — они приложили все усилия против команды, которая приехала сюда играть в довольно оборонительный футбол. Мы хорошо двигали мяч; после гола у нас было еще пару моментов. За исключением пары контратак и первых пяти минут второго тайма, все прошло хорошо.

Источник: Sports

"Ребята сыграли хорошо — они приложили все усилия против команды, которая приехала сюда играть в довольно оборонительный футбол. Мы хорошо двигали мяч; после гола у нас было еще пару моментов. За исключением пары контратак и первых пяти минут второго тайма, все прошло хорошо. Мы хотели выиграть после игры в Манчестере. Мы должны продолжать в том же духе.

Я получил ответы, которые хотел. Я доволен. Тареми и Арнаутович выкладываются по полной. Мне приходится делать выбор от игры к игре. Они заслужили этот шанс и очень хорошо им воспользовались. Получить такой отклик — это очень обнадеживающе«, — сказал главный тренер “Интера”.