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Тен Хаг об «МЮ»: «Судите нас в конце сезона, а не сейчас — мы будем продолжать бороться. Игроки сплочены и сильны духом, но нужно активнее действовать в обороне»

Сегодня «МЮ» сыграл вничью с «Порту» (3:3) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Манкунианцы пропустили 3 гола после того, как повели в счете 2:0 к 20-й минуте, а в добавленное ко 2-му тайму время Харри Магуайр сравнял счет.

"Мы добьемся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона. Мы находимся в процессе, мы будем совершенствоваться. Мы выходили в финалы в двух сезонах, и мы будем продолжать бороться.

Можно увидеть атмосферу и связь между тренерским штабом и командой. Игроки сплочены, они сильны духом и хотят чего-то добиться. У нас хороший менталитет, но в некоторых оборонительных аспектах мы должны действовать активнее«, — сказал главный трнер “Манчестер Юнайтед”.

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