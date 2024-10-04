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Радимов о Виллиане Жозе в «Спартаке»: «Сколько он здесь? Скоро зимний перерыв, а не набирает форму. По стоячему мячу может бить, но бежать за ним кондиции пока не позволяют»

В среду «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (3:2) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Бразилец забил победный гол ударом со штрафного, впервые отличившись за клуб. Игрок перешел к красно-белым в июле, на данный момент он суммарно провел на поле 222 минуты.

Источник: Sports

В среду «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (3:2) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Бразилец забил победный гол ударом со штрафного, впервые отличившись за клуб. Игрок перешел к красно-белым в июле, на данный момент он суммарно провел на поле 222 минуты.

"По стоячему мячу может бить, но когда за ним нужно бежать, показывать стартовую скорость, то пока кондиции не позволяют.

Сколько он уже здесь? Три месяца? Уже скоро зимний перерыв, а он не набирает форму«, — сказал бывший игрок “Зенита”.

Виллиан Жозе о 1-м голе за «Спартак»: «Много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Попросил у Барко и знал, что буду бить».