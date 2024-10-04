Мостовой о работе в «Оренбурге»: «Приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня»

«Соглашусь ли возглавить “Оренбург”? Посмотрим. Пусть “Оренбург” обращается — тогда поговорим.
Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня", — сказал экс-игрок сборной России.
После 10 туров «Оренбург» занимает в Мир РПЛ 14-е место.
Сообщалось, что после отставки Давида Деограсии клуб уже договорился с Владимиром Слишковичем.
«Соглашусь ли возглавить “Оренбург”? Посмотрим. Пусть “Оренбург” обращается — тогда поговорим.
Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня", — сказал экс-игрок сборной России.
После 10 туров «Оренбург» занимает в Мир РПЛ 14-е место.