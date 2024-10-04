Агент Барбоза о Сперцяне: «Был реальный интерес из “Наполи”. Они давно следили за ним и будут дальше следить»

— Сейчас он думает о том, как успешно выступать в составе «Краснодара». Эдуард очень одаренный игрок. Он должен спокойно играть и доказывать свой уровень, рано или поздно перейдет в хороший клуб. «Краснодар» прекрасно понимает, что нельзя дальше держать игрока, который исчерпал для себя этот цикл, — сказал футбольный агент.