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Агент Барбоза о Сперцяне: «Был реальный интерес из “Наполи”. Они давно следили за ним и будут дальше следить»

— Его агент Рафаэла Пимента делает акцент на итальянский рынок, а «Краснодар» просит минимум 18 млн евро. «Наполи» интересовался Сперцяном, но для продажи в итальянский клуб нужно было, чтобы они продали лидеров.

Источник: Sports

— Его агент Рафаэла Пимента делает акцент на итальянский рынок, а «Краснодар» просит минимум 18 млн евро. «Наполи» интересовался Сперцяном, но для продажи в итальянский клуб нужно было, чтобы они продали лидеров. Так?

— Это правда, сто процентов. Подтверждаю, что был реальный интерес из «Наполи». Они давно следили за ним и будут дальше следить. Остальное — разговоры без конкретики. Пимента на самом деле делает акцент на Италию, сумма тоже верная.

— Когда Сперцян перейдет в Европу? Стоит ждать трансфера уже зимой?

— Сейчас он думает о том, как успешно выступать в составе «Краснодара». Эдуард очень одаренный игрок. Он должен спокойно играть и доказывать свой уровень, рано или поздно перейдет в хороший клуб. «Краснодар» прекрасно понимает, что нельзя дальше держать игрока, который исчерпал для себя этот цикл, — сказал футбольный агент.