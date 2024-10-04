Хомуха о травме Глушенкова: «Для “Зенита” это существенная потеря, но они и без него шесть раз подряд побеждали в РПЛ»

— Хорошо, что сейчас пауза в чемпионате. Возможно, это и позволит Глушенкову быстро восстановиться. Ему придется постепенно вкатываться в игру.
— Согласны, что без Глушенкова игра «Зенита» не очень яркая?
— Это отражается в результативных действиях Максима за петербуржцев. Для «Зенита» Глушенков — это существенная потеря.
— Появилась ли у «Зенита» зависимость от Глушенкова?
— Я бы не стал так говорить. Ни один клуб не может зависеть от одного игрока. Да, Максим — качественный футболист, но «Зенит» и без него шесть раз подряд побеждал в РПЛ, — сказал экс-игрок «Зенита».