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Постекоглу о 5 победах «Тоттенхэма» подряд: «Игра улучшается, в том числе благодаря стойкости. Когда выигрываешь, ощущения прекрасные»

«Шпоры» обыграли «Ференцварош» (2:1) в 2-м туре Лиги Европы, продлив победную серию до 5 матчей.

Источник: Sports

"Я очень рад. В еврокубках на выезде всегда нелегко. Вы видели, какая сегодня была атмосфера, было много нюансов, в том числе четыре молодых игрока [в стартовом составе].

Думаю, вся команда проявила себя очень хорошо и контролировала игру на протяжении большей части матча. У нас были хорошие голевые моменты, жаль только, что пропустили в концовке.

Нельзя отрицать, что наша игра улучшается, в том числе благодаря стойкости. Когда выигрываешь, ощущения прекрасные«, — сказал главный тренер “Тоттенхэма”.