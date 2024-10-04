Постекоглу о 5 победах «Тоттенхэма» подряд: «Игра улучшается, в том числе благодаря стойкости. Когда выигрываешь, ощущения прекрасные»

"Я очень рад. В еврокубках на выезде всегда нелегко. Вы видели, какая сегодня была атмосфера, было много нюансов, в том числе четыре молодых игрока [в стартовом составе].
Думаю, вся команда проявила себя очень хорошо и контролировала игру на протяжении большей части матча. У нас были хорошие голевые моменты, жаль только, что пропустили в концовке.
Нельзя отрицать, что наша игра улучшается, в том числе благодаря стойкости. Когда выигрываешь, ощущения прекрасные«, — сказал главный тренер “Тоттенхэма”.