Хавбек «Ростова» Щетинин перед «Спартаком»: «Нам одного очка будет мало — надо три набирать в любом случае. Исправим реализацию — все получится»

И матч с ними очень интересный будет. Нам одного очка за ничью будет мало — надо три набирать в любом случае. Для этого надо играть в свою игру, выполнять тренерские установки и самим правильно действовать, в первую очередь в плане реализации моментов. Потому что пока реализация что-то не получается у нас.