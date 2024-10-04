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Хавбек «Ростова» Щетинин перед «Спартаком»: «Нам одного очка будет мало — надо три набирать в любом случае. Исправим реализацию — все получится»

Игра 11-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Москве.

Источник: Sports

«Спартак» — хорошая команда, которая старается в футбол играть и хорошо в него играет. Хорошо усилились они летом, пришел неплохой игрок Барко, Маркиньос из «Ференцвароша» тоже нравится. В общем, сильная команда у них.

И матч с ними очень интересный будет. Нам одного очка за ничью будет мало — надо три набирать в любом случае. Для этого надо играть в свою игру, выполнять тренерские установки и самим правильно действовать, в первую очередь в плане реализации моментов. Потому что пока реализация что-то не получается у нас.

Если исправим это и будем в свой футбол играть, то, думаю, все получится у нас, в том числе и в матче со «Спартаком», — сказал Щетинин.