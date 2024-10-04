Дивеев о Пьяниче: «Футболист из Лиги чемпионов, усилит ЦСКА. Он быстро нашел общий язык со всеми»

— Как только он приехал в команду, мы сразу его поддержали и помогли ему освоиться. Понятно, что это футболист с большим именем. Мы даже видели, когда он выходил и играл за «Ювентус» и другие европейские клубы. И какие делал передачи, какое показывал движение на поле. Наверное, любому со стороны видно, что это за игрок, что это футболист из Лиги чемпионов.