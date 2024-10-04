Дзюба про откровенные фото девушек в соцсетях: «Если ты жопку выставишь, твоему парню понравится? Все мужчины, если они не подкаблучники, против. Делать это ради самооценки – дичь»

— Он принял это. Он понимает, что для меня это важно. Я в себе не уверена, я этого не скрываю, но есть какие-то вещи, которые повышают мою уверенность в себе. Например, я похудела, я хочу сказать себе: я молодец, я себе нравлюсь. Мир, увидь эту жопу!