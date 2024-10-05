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Щетинин о сильнейших соперниках-легионерах: «Малком — очень хороший. Барко за “Спартак” круто играет. Еще Барриос. Но Карпин никогда никого не выделяет в другой команде, мы не подстраиваемся&

— Матчи «Ростова» против команд Дзюбы подаются в СМИ через его давний конфликт с Валерием Карпиным. В раздевалке Валерий Георгиевич как-то акцентирует на этом внимание, предупреждает команду повнимательнее следить за Артемом, зная, какой у него будет настрой на такие игры?

Источник: Sports

— Георгиевич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды. Мы как бы исходим из себя. Не подстраиваемся ни под кого. То есть мы играем в свою игру. А то, что у кого-то игроки сильные и с кем-то надо играть особенно плотно, — такого нет. Валерий Георгиевич такого ни разу не говорил и никого не выделял.

— Вы соперников хоть изучаете при подготовке к матчам?

— Конечно изучаем.

— Но не по персоналиям?

— Да, смотрим на их командные взаимодействия. Ну, а что, у них разве есть Месси, который может пятерых обыграть? Тот же Дзюба — хороший игрок, но при этом вам скажу, что мы от себя отталкиваемся, а не от кого-то.

— В нынешнем чемпионате России вообще нет ни одного футболиста, которому нужно уделять особое внимание?

— Нет-нет. В плане того, что говорит Георгиевич, что с кем-то нужно играть особенно плотно. Понятно, он при разборе выделяет сильные стороны соперников, но не заостряет внимания на отдельном игроке.

— Даже на Миралеме Пьяниче не будет такого внимания, когда в конце ноября «Ростов» будет играть с ЦСКА?

— Да нет, конечно. О чем вы? Пьянич один, что ли, за ЦСКА играет?

— Ну, он все-таки самый статусный легионер, приезжавший в РПЛ за последние два с половиной года, после бана наших клубов.

— А Малком не статусный?

— Он приехал в РПЛ до бана, до 2022 года.

— Ну не знаю. Мы все-таки будем отталкиваться от себя, а не от Пьянича.

— Кто, кстати, самый сильный легионер, против которого вам доводилось играть?

— Малком — очень хороший. Еще видел, как круто играет Барко за «Спартак» в этом сезоне. Против него я пока еще не выходил на поле, но будет интересно сыграть в ближайшем матче. А так, еще выделю Барриоса. Больше не вспомню с ходу, — сказал полузащитник «Ростова».