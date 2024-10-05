Щетинин о сильнейших соперниках-легионерах: «Малком — очень хороший. Барко за “Спартак” круто играет. Еще Барриос. Но Карпин никогда никого не выделяет в другой команде, мы не подстраиваемся&

— Георгиевич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды. Мы как бы исходим из себя. Не подстраиваемся ни под кого. То есть мы играем в свою игру. А то, что у кого-то игроки сильные и с кем-то надо играть особенно плотно, — такого нет. Валерий Георгиевич такого ни разу не говорил и никого не выделял.