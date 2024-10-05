Щетинин о сильнейших соперниках-легионерах: «Малком — очень хороший. Барко за “Спартак” круто играет. Еще Барриос. Но Карпин никогда никого не выделяет в другой команде, мы не подстраиваемся&

— Георгиевич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды. Мы как бы исходим из себя. Не подстраиваемся ни под кого. То есть мы играем в свою игру. А то, что у кого-то игроки сильные и с кем-то надо играть особенно плотно, — такого нет. Валерий Георгиевич такого ни разу не говорил и никого не выделял.
— Вы соперников хоть изучаете при подготовке к матчам?
— Конечно изучаем.
— Но не по персоналиям?
— Да, смотрим на их командные взаимодействия. Ну, а что, у них разве есть Месси, который может пятерых обыграть? Тот же Дзюба — хороший игрок, но при этом вам скажу, что мы от себя отталкиваемся, а не от кого-то.
— В нынешнем чемпионате России вообще нет ни одного футболиста, которому нужно уделять особое внимание?
— Нет-нет. В плане того, что говорит Георгиевич, что с кем-то нужно играть особенно плотно. Понятно, он при разборе выделяет сильные стороны соперников, но не заостряет внимания на отдельном игроке.
— Даже на Миралеме Пьяниче не будет такого внимания, когда в конце ноября «Ростов» будет играть с ЦСКА?
— Да нет, конечно. О чем вы? Пьянич один, что ли, за ЦСКА играет?
— Ну, он все-таки самый статусный легионер, приезжавший в РПЛ за последние два с половиной года, после бана наших клубов.
— А Малком не статусный?
— Он приехал в РПЛ до бана, до 2022 года.
— Ну не знаю. Мы все-таки будем отталкиваться от себя, а не от Пьянича.
— Кто, кстати, самый сильный легионер, против которого вам доводилось играть?
— Малком — очень хороший. Еще видел, как круто играет Барко за «Спартак» в этом сезоне. Против него я пока еще не выходил на поле, но будет интересно сыграть в ближайшем матче. А так, еще выделю Барриоса. Больше не вспомню с ходу, — сказал полузащитник «Ростова».