Тренер «Зенита» Оливейра о Батракове: «Мог бы играть у нас, нашли бы место. Очень хороший игрок»

— Да конечно мог бы.
— Вместо кого?
— Ну, мы бы нашли ему место. Вот вы говорили про трех нападающих, что вообще никого не будем выпускать, но нашли место, правильно?
— То есть будут играть так: один защитник, вратарь, шесть полузащитников и нападающий.
— Поставим Клаудиньо центральным защитником, вот и все. И тогда туда Батракова.
— То есть Батраков нравится?
— Очень хороший игрок, достаточно молодой. Понятно, что надо посмотреть как будет на дистанции, но сейчас очень ярко создает моменты в «Локомотиве», — сказал тренер «Зенита» в интервью на ютуб-канале «СБГ ШОУ».
В нынешнем сезоне Мир РПЛ 19-летний полузащитник провел 10 матчей в составе «Локомотива», забив 7 голов и сделав 6 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.