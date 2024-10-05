Тренер «Зенита» Оливейра о Батракове: «Мог бы играть у нас, нашли бы место. Очень хороший игрок»

— Очень хороший игрок, достаточно молодой. Понятно, что надо посмотреть как будет на дистанции, но сейчас очень ярко создает моменты в «Локомотиве», — сказал тренер «Зенита» в интервью на ютуб-канале «СБГ ШОУ».