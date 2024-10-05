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Тренер «Зенита» Оливейра о Батракове: «Мог бы играть у нас, нашли бы место. Очень хороший игрок»

– Если бы Батраков сейчас был в «Зените», он бы мог играть в составе?
Источник: Sports

— Да конечно мог бы.

— Вместо кого?

— Ну, мы бы нашли ему место. Вот вы говорили про трех нападающих, что вообще никого не будем выпускать, но нашли место, правильно?

— То есть будут играть так: один защитник, вратарь, шесть полузащитников и нападающий.

— Поставим Клаудиньо центральным защитником, вот и все. И тогда туда Батракова.

— То есть Батраков нравится?

— Очень хороший игрок, достаточно молодой. Понятно, что надо посмотреть как будет на дистанции, но сейчас очень ярко создает моменты в «Локомотиве», — сказал тренер «Зенита» в интервью на ютуб-канале «СБГ ШОУ».

В нынешнем сезоне Мир РПЛ 19-летний полузащитник провел 10 матчей в составе «Локомотива», забив 7 голов и сделав 6 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.