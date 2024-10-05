Бурлак о «Локо»: «Думал, будет бороться за 5-е место в лучшем случае без Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова. Галактионову можно только поаплодировать»

Сейчас, хоть и много пропущенных голов, но в целом видно, что это тренерская команда и все игроки понимают, что им нужно делать на поле. Очень хорошо играют на переходных фазах, после отбора мяча выбегают в контратаки и выглядят очень солидно«, — сказал экс-игрок “Локомотива”.