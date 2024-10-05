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Бурлак о «Локо»: «Думал, будет бороться за 5-е место в лучшем случае без Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова. Галактионову можно только поаплодировать»

После 10 туров железнодорожники с 24 очками делят в Мир РПЛ первое место с «Краснодаром», опережая «Зенит» на один балл.

Источник: Sports.Ru

«Я был в числе людей, которые относились с сомнением, думая, что “Локомотив” будет бороться где-то за пятое место в лучшем случае.

Если бы сказали, что при потере Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова команда будет настолько хорошо играть, то, думаю, никто бы не поверил. Тут можно только поаплодировать Галактионову, что он сумел, можно сказать, заново создать команду.

Батраков фантастически влился в коллектив, Воробьев тоже как будто всю жизнь в этой команде играл. И плюс игра стабилизировалась.

Сейчас, хоть и много пропущенных голов, но в целом видно, что это тренерская команда и все игроки понимают, что им нужно делать на поле. Очень хорошо играют на переходных фазах, после отбора мяча выбегают в контратаки и выглядят очень солидно«, — сказал экс-игрок “Локомотива”.