Бурлак о «Локо»: «Думал, будет бороться за 5-е место в лучшем случае без Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова. Галактионову можно только поаплодировать»

«Я был в числе людей, которые относились с сомнением, думая, что “Локомотив” будет бороться где-то за пятое место в лучшем случае.
Если бы сказали, что при потере Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова команда будет настолько хорошо играть, то, думаю, никто бы не поверил. Тут можно только поаплодировать Галактионову, что он сумел, можно сказать, заново создать команду.
Батраков фантастически влился в коллектив, Воробьев тоже как будто всю жизнь в этой команде играл. И плюс игра стабилизировалась.
Сейчас, хоть и много пропущенных голов, но в целом видно, что это тренерская команда и все игроки понимают, что им нужно делать на поле. Очень хорошо играют на переходных фазах, после отбора мяча выбегают в контратаки и выглядят очень солидно«, — сказал экс-игрок “Локомотива”.