Агент Денисова о «Спартаке» и 1:3 от «Локо»: «Станкович намудрил с тактикой. Если ты играл 4−3−3, зачем перестраивать? Николсон не в форме, ставь Угальде одного в нападении

— С травмой. Еще не готов. Ахилл. Только восстановился. Перед «Динамо» потренировался одну тренировку. С «Локомотивом» был не самый удачный матч, но видите, как сейчас выглядит Пиняев — просто великолепно.
Плюс к этому, давайте откровенно, Деян [Станкович] не угадал с составом. Намудрил с тактикой. И, думаю, на команде это сказалось.
— Что не так с тактикой?
— Если ты играл по 4−3−3, зачем перестраивать на «Локомотив»? Николсон не в форме, ставь Угальде одного в нападении, как играли раньше. Выбор был, не надо было отходить от тактики, которую наигрывали. Считаю, что это сказалось, — сказал Александр Маньяков.