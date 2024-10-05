Агент Денисова о «Спартаке» и 1:3 от «Локо»: «Станкович намудрил с тактикой. Если ты играл 4−3−3, зачем перестраивать? Николсон не в форме, ставь Угальде одного в нападении

— Если ты играл по 4−3−3, зачем перестраивать на «Локомотив»? Николсон не в форме, ставь Угальде одного в нападении, как играли раньше. Выбор был, не надо было отходить от тактики, которую наигрывали. Считаю, что это сказалось, — сказал Александр Маньяков.