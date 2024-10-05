Палестина обратилась с жалобой в ФИФА и МОК по задержанию Израилем генсека федерации

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Палестинская футбольная ассоциация (PFA) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Международный олимпийский комитет (МОК) по задержанию Израилем генерального секретаря организации Фираса Абу-Хиляля. Об этом сообщает пресс-служба PFA.
Задержание произошло в четверг, когда генсек организации покидал страну, чтобы присоединиться к сборной Палестины, выполняющей подготовку к отборочным матчам к чемпионату мира 2026 года.
«Задержание генерального секретаря федерации более чем на 4 часа представляет собой продолжение длинной серии нарушений, совершенных оккупационными властями в отношении палестинского спорта, затрагивающих все элементы игры, будь то убийства, аресты, ранения, перемещения или разрушение инфраструктуры, что является явным нарушением Олимпийской хартии и всех международных и спортивных правил и законов, — сказано в заявлении. — Мы возобновляем наше требование, чтобы все международные и региональные спортивные учреждения твердо стояли на том, чтобы положить конец нарушениям, совершаемым оккупантами в отношении спортсменов в Палестине, последним из которых стало задержание генерального секретаря PFA в четверг. В связи с этим Палестинская футбольная ассоциация направила срочные сообщения международным и азиатским федерациям, Международному олимпийскому комитету и всем соответствующим сторонам, тем более что задержание генерального секретаря произошло не в первый раз».
Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. Заседание совета ФИФА прошло 3 октября в Цюрихе. Комитету ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению правил поручено расследовать и проконсультировать совет ФИФА по участию израильских команд, базирующихся на территории Палестины, в соревнованиях под эгидой Федерации футбола Израиля.
В феврале футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.