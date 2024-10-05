Палестина обратилась с жалобой в ФИФА и МОК по задержанию Израилем генсека федерации

«Задержание генерального секретаря федерации более чем на 4 часа представляет собой продолжение длинной серии нарушений, совершенных оккупационными властями в отношении палестинского спорта, затрагивающих все элементы игры, будь то убийства, аресты, ранения, перемещения или разрушение инфраструктуры, что является явным нарушением Олимпийской хартии и всех международных и спортивных правил и законов, — сказано в заявлении. — Мы возобновляем наше требование, чтобы все международные и региональные спортивные учреждения твердо стояли на том, чтобы положить конец нарушениям, совершаемым оккупантами в отношении спортсменов в Палестине, последним из которых стало задержание генерального секретаря PFA в четверг. В связи с этим Палестинская футбольная ассоциация направила срочные сообщения международным и азиатским федерациям, Международному олимпийскому комитету и всем соответствующим сторонам, тем более что задержание генерального секретаря произошло не в первый раз».