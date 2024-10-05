Дзюба о том, что Карпин «кармически не простил» ему уход из «Спартака» в «Зенит»: «Простите меня. Не обижайтесь»

— У него или у меня?
— Началось все с обиды Валерия Карпина. То есть тебе нужно разрешить с ним кармические узлы.
— Простите меня (Дзюба сказал это, улыбаясь и смотря в камеру — прим.). Не обижайтесь (смеется).
— Нет, вам надо прям встретиться. Он до сих пор втайне держит на тебя обиду, — сказали Дзюбе в шоу «Натальная карта».
Напомним, Дзюба выступал за «Спартак» в 2006—2015 года, по два раза уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». Затем он стал игроком «Зенита».
«Георгич меня сильно обидел однажды. Справедливость есть». Дзюба забил «Ростову» Карпина и чуть не плакал после.
Мощный старт Дзюбы — в деталях: забил «Ростову» Карпина через боль, поразил хладнокровием.