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Дзюба о том, что Карпин «кармически не простил» ему уход из «Спартака» в «Зенит»: «Простите меня. Не обижайтесь»

– Уход из «Спартака» кармически тебе он не простил. Где-то произошел астрологический кармический надлом.
Источник: Sports

— У него или у меня?

— Началось все с обиды Валерия Карпина. То есть тебе нужно разрешить с ним кармические узлы.

— Простите меня (Дзюба сказал это, улыбаясь и смотря в камеру — прим.). Не обижайтесь (смеется).

— Нет, вам надо прям встретиться. Он до сих пор втайне держит на тебя обиду, — сказали Дзюбе в шоу «Натальная карта».

Напомним, Дзюба выступал за «Спартак» в 2006—2015 года, по два раза уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». Затем он стал игроком «Зенита».

«Георгич меня сильно обидел однажды. Справедливость есть». Дзюба забил «Ростову» Карпина и чуть не плакал после.

Мощный старт Дзюбы — в деталях: забил «Ростову» Карпина через боль, поразил хладнокровием.