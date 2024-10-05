Дзюба об «ударе скорпиона» в матче с «Пари НН»: «Просто мяч выковыривал. Получилось изящно, но все это ерунда, когда команда в такой игре теряет очки»

— Свою задачу выполняю, когда команда выигрывает. К своим голам отношусь спокойно, радуюсь, когда ребята забивают. Я уже не в том возрасте, да и никогда такого не было, что я когда‑то мечтал. Конечно, любому нападающему хочется внести вклад, но я понимаю, что я фактурный игрок, меня по двое держат, а ты вылетаешь и забиваешь и радуешься.