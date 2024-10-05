«Я спросил Месси, где ему лучше – в Майами или во Франции. Он ответил, что в «ПСЖ» было дерьмово». Экс-игрок «Шарлотт» Деягере о беседе с аргентинцем

Месси всегда был моим любимым игроком! Это было что-то невероятное — встретиться с ним… И в тот день он сказал мне, что в «ПСЖ» ему было дерьмово. Да, дерьмово (смеется). Потому что, если поначалу парижане его хорошо принимали, то после провала в Лиге чемпионов его начали освистывать каждый раз, когда он касался мяча, и ему это надоело.