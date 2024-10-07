Биджиев про 1:1 с «Факелом»: «Махачкала» проявила характер, билась до последней минуты, но есть неприятный осадок, что не выиграли"

— Не могу сказать, что удовлетворены результатом на 100%. Нужно было забивать моменты, которые у нас были, доводить матч до победы. Потом соперник перешел на длинную доставку мяча, выпустил второго нападающего. Давление было со стороны «Факела», но мы обязаны были забивать перед тем, как пропустили. У нас был острый момент. Конечно, ребята проявили характер, бились до последней минуты, но, с другой стороны, неприятный осадок, что не выиграли.