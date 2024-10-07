Осинькин про 0:1 от «Локо»: «Крылья» провели неплохой матч. До гола у нас было больше моментов"

Гальдамес имеет опыт тяжелых матчей. У нас было три игры в недельном цикле, в которых он провел все матчи. Вы намекаете, что голевая атака пошла после его небольшой ошибки. На личности я бы не стал переходить. Мы провели неплохой матч«, — сказал тренер “Крыльев Советов”.