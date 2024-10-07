Осинькин про 0:1 от «Локо»: «Крылья» провели неплохой матч. До гола у нас было больше моментов"

«Если мы играем нормально, то будут голы и очки. Игра получилась непростой. До пропущенного мяча у нас было больше моментов. Мы строили игру исходя из определенных качеств соперника. Понимали, что очень много быстрых футболистов у “Локомотива”. Считаю, что план на игру был оптимальным.
Гальдамес имеет опыт тяжелых матчей. У нас было три игры в недельном цикле, в которых он провел все матчи. Вы намекаете, что голевая атака пошла после его небольшой ошибки. На личности я бы не стал переходить. Мы провели неплохой матч«, — сказал тренер “Крыльев Советов”.
Осинькин о возможной отставке из «Крыльев»: «Очень серьезный вброс. Не было разговора с клубом, что мы играем плохо. Если что-то произойдет в понедельник, значит, произойдет».