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Николич о Пьяниче: «Он уже приносит ЦСКА пользу. Его спокойствие и опыт очень помогают — против “Динамо” вышел, когда игра была нервной»

Хавбек вышел на замену в матче с «Динамо» (2:1) на 75-й минуте.

Источник: Sports

— Когда Пьянич будет готов сыграть полный матч?

— Миралем — настоящий профессионал, качественный футболист. Он уже готов, иначе я бы не выпускал его на поле. Когда от него стоит ждать полноценных 90 минут на поле —покажет время, сейчас мы просто следим за ним и потихоньку готовим его.

Он уже приносит нам пользу. Спокойствие и опыт Пьянича очень помогают, поэтому он вышел поле в момент, когда игра была достаточно нервной. Рад, что Миралем сейчас с нами. Видно, что ребята получают удовольствие от такого футболиста рядом с собой, — сказал тренер ЦСКА.