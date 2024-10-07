Николич о Пьяниче: «Он уже приносит ЦСКА пользу. Его спокойствие и опыт очень помогают — против “Динамо” вышел, когда игра была нервной»

Он уже приносит нам пользу. Спокойствие и опыт Пьянича очень помогают, поэтому он вышел поле в момент, когда игра была достаточно нервной. Рад, что Миралем сейчас с нами. Видно, что ребята получают удовольствие от такого футболиста рядом с собой, — сказал тренер ЦСКА.