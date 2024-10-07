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Франк Артига: «Вчера я вспомнил академию “Барселоны”. В “Краснодаре” чуть лучше»

— Ваша команда частично готовилась к игре в Краснодаре. Успели побывать в каких-то интересных местах города? Может, он вам чем-то напомнил Барселону?

Источник: Sports

— О Краснодаре я не смогу сказать много. Но что касается футбольного клуба, местных полей и базы — это великолепно. Я считаю, что структура «Краснодара» — одна из лучших в мире. Говорю это с полной уверенностью, так как бывал во многих тренировочных центрах.

Арена также великолепна. Хорошая атмосфера, много болельщиков. Один из самых лучших и красивых стадионов, которые я видел. Могу только поздравить руководителей клуба с созданием такой сильной структуры.

Вчера, когда мы были на тренировке, я ненароком вспомнил Ла Масию (академия «Барселоны» — Спортс«). Честно скажу, тут даже чуть лучше. Очень многим деталям было уделено внимание, — сказал тренер “Химок” после поражения от “Краснодара” (0:4) в Мир РПЛ.