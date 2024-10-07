Франк Артига: «Вчера я вспомнил академию “Барселоны”. В “Краснодаре” чуть лучше»

— О Краснодаре я не смогу сказать много. Но что касается футбольного клуба, местных полей и базы — это великолепно. Я считаю, что структура «Краснодара» — одна из лучших в мире. Говорю это с полной уверенностью, так как бывал во многих тренировочных центрах.