Николич о 4-м месте ЦСКА: «В последних матчах прогресс в игре. Цель – добавлять в качестве, а на какой строчке закончим чемпионат — посмотрим»

Пять очков мы потеряли буквально за два гола, и это было обидно. Поэтому сегодня хотелось обязательно победить и забрать три очка. Наша цель такая: в каждом матче добавлять в качестве, думать о своей игре, развивать футболистов и готовиться к следующему сопернику. А на какой строчке закончим чемпионат — посмотрим.